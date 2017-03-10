Üsküp Birinci Ceza Mahkemesi Konseyi, işadamı Sead Koçan'ın gözaltına alınması talebini kabul etti.
Özel Yetkili Savcılığın (ÖYS) başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınması talep edilen Koçan'ın, birinci duruşmada hakim tarafından reddedilmişti. Bu kez mahkeme konseyine başvuran ÖYS'nin talebi kabul edildi.
ÖYS, Koçan'ın kaçma, delilleri ortadan kaldırma ve tanıklara etki etme ihtimalleri gerekçesiyle Koçan için gözaltı istemişti.
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