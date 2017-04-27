



ABD Senatörü John MacCain verdiği bir röportajında Makedonya'daki olaylara değindi. MacCain, Makedonya'nın bölünmesinin kimsenin menfaati olmadığını belirtti.

Senatör MacCain, açıklamalarında ayrıca Makedonya'daki krizin çözüme ulaşması için daha fazla angaje ve daha büyük arabuluculuğun sağlanması gerektiğini kaydetti.

MacCain, 90'lı yıllardaki çatışmaların ardından Balkanlarda yeniden bir istikrarsızlık ve gerginlik söz konusu. Bunun örneğini Makedonya'daki krizde görüyoruz." dedi.

Açıklamasının devamında ise Senatör MacCain, "Çatışmaların Avrupa ve ABD'nin burada bulunmamalarından kaynaklandığını görebiliriz. Biz buraya geldiğimizde çok can kaybı olmuştu. Son yıllarda galiba bu bölgeyi yine yalnız bıraktık. Bu da ABD'nin burada olması gerektiğinin bir göstergesidir." dedi.