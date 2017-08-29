Resne’ye bağlı Lahça köyünde inşa edilen Mula Camii, dün yapılan törenle ibadete açıldı.

Resne Müftüsü Cüneyt Yaşar’ın ev sahipliğinde yapılan açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Gyoko Strezovski, İslam Birliği Din ve Eğitim Sektörü Müdürü Yusuf Zimeri, Pirlepe Müftüsü Şefket İmeri, Manastır Müfütlüğü heyeti, Prespe bölgesi imamları ve köy halkı katıldı.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Resne Müftüsü Cüneyt Yaşar, cami inşaatının 2015 yılı Eylül ayında başladığını ve iki yılda tamamlanarak ibadete açıldığını söyledi.



1468 yılında inşa edilen aynı isimli eski köy camiinin restorasyonu yerine yeni cami inşa ettiklerini belirten Yaşar, “Bizim eski camimiz vardı. Pişmemiş tuğladan yapıldığı için restorasyonu, yeni cami inşaatından daha masraflıydı. Bunun yanında eski cami köyün eskiden bulunduğu tepede yer alıyordu. Burası küçük bir köy ve caminin köyün ortasında olmasını istedik” diye konuştu.



Yaşar, yeni caminin bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Bölgede, Resne Müftülüğüne bağlı 12 cami bulunuyor.