Makedonya’da son bir haftadır etkili olan soğuk hava dalgası, dün iki can aldı. Üç gün önce Üsküp’te soğuk hava nedeniyle hayatını kaybeden 68 yaşındaki evsiz adamın ölüm haberinin ardından, ikinci ve üçüncü ölüm vakası Ustrumca ile Tsırnik’te yaşandı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, 60 yaşındaki adamın cesedini buldu. İlk incelemelere görü ölüm nedeni soğukta donmak olarak gösterildi.

Tsırnik’te evinde düşen 80 yaşındaki kadın ise kalkamadığı yerden sabaha kadar yerde kalarak dondu. Aile üyesinin eve gelmesiyle birlikte çağırılan sağlık ekiplerinin üç saatlik müdahalesine rağmen kadın kurtulamadı.