Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Makedonya Cumhuriyeti resmi tatiller yasası uyarınca Kurban Bayramının birinci gününe denk gelen 1 Eylül Cuma gününün, Müslümanlar için tatil olduğunu açıkladı.
Bakanlık, bu vesileyle tüm Müslümanların bayramını kutladı.
Kurban Bayramı Müslümanlar İçin Resmi Tatil
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