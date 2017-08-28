Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Makedonya Cumhuriyeti resmi tatiller yasası uyarınca Kurban Bayramının birinci gününe denk gelen 1 Eylül Cuma gününün, Müslümanlar için tatil olduğunu açıkladı.

Bakanlık, bu vesileyle tüm Müslümanların bayramını kutladı.