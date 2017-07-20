Tabanovtse-Kumanovo otoyolu kesitinde dün saat 17.30 sularında bir otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
Kazada ağır yaralanan iki kişi Üsküp’teki kliniklere taşınırken, diğer yaralılar Kumanova’daki hastaneye kaldırıldı.
Yaralananlar arasında otomobilde bulunan eski Arnavutluk Maliye Bakanı Arben Ahmetay’ın da olduğu açıklandı.
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