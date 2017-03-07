Yapılan yazılı açıklamada, "Arnavut halkının tarihi, Makedonya Cumhuriyeti'nin en önemli özelliği olan çok kültürlü yapısının bir parçasıdır. Bu doğrultuda kültürel mirasa saygı duyulması ve şiddetten kaçınılması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer alıyor.
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