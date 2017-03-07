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07 Mart 2017 Salı

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Kültür Bakanlığı'ndan Manastır'daki Saldırıya Tepki

Kültür Bakanlığı, bugün Manastır'da Arnavut Alfabe Müzesine gerçekleşen saldırıyı kınadı.

07 Mart 2017 Salı 13:59
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Kültür Bakanlığı'ndan Manastır'daki Saldırıya Tepki


Makedonya Kültür Bakanlığı, bugün Manastır'da Arnavut Alfabe Müzesine gerçekleşen saldırıyı kınadı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Arnavut halkının tarihi, Makedonya Cumhuriyeti'nin en önemli özelliği olan çok kültürlü yapısının bir parçasıdır. Bu doğrultuda kültürel mirasa saygı duyulması ve şiddetten kaçınılması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer alıyor. 

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