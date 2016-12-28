Meteoroloji idaresi, son 24 saat içerisinde kar ve karla karışık yağmurun Pirlepe, Debre, Topolçani, Kruşova, Pretor, Pojarane, Manastır, Ohri, Mavrova ve Lazaropole’de etkili olduğunu açıkladı.

Mavrova’da kar kalınlığı 9 santimetre olurken, Kruşova’da 8, Lazaropole’de ise 11 santim olarak hesaplandı.

Gün içerisinde ülke genelinde parçalı bulutlu, soğuk ve rüzgarlı bir hava bekleniyor. Rüzgarların dağlık bölgelerde saatte 100 kilometrelik hıza ulaşacağı tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının -2 ile 6 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Üsküp’te de benzeri bir hava tahmininde bulunulurken, hafif kar yağışı beklentisiyle birlikte en yüksek hava sıcaklığı 3 derece olacak.

Yarın da benzer bir hava tahmininde bulunan meteorologlar, Cuma gününden Pazar gününe kadar hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceği uyarısında bulunuyor.