



Her yıl sağlık sisteminin iyileşeceği yönünde vaatler verilse de, sorunlar halen devam ediyor. Var olan sorunlar vatandaşların, ülkedeki sağlık sistemine olan güvenlerini yitirmelerinde neden oluyor.

İlaç eksikliği, kalitesiz hizmet, sağlık sistemindeki skandallar, altmışın üzerinde sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatılması, halkın, Kosova’da sağlık sistemi konusunda hayal kırıklığına uğratmış durumda.

Vatandaşlar doktorların istekli olmasına rağmen, genel durumun kötü olduğunu düşünüyor.

Kosova’da halkın bir kısmı Kosova yerine Üsküp’te tedavi olmayı tercih ediyor.

Emekliler ise, onlara yönelik bir sistemin olmayışından şikayetçi.

Çoğu vatandaş da, ilaçların olmayışından, devlet hastanesinde hijyen eksikliğinden yakınıyor.