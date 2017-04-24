İlahiyatçı Hfz. Mr. Hacer V. Sulooca yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftası ve Hz. Peygamber Muhammed (s.a.s.)’in doğumu ve bu günün anlamından bahsetti. Büyük bir ilgiyle anlamlı bir konuşmaya şahitlik eden kadınlar ise, önemli bilgilerin yanında İlahiyatçı Hacer V. Sulooca’nın da konuşmasını yakından dinleme fırsatı buldular.
Okunan hatim duasıyla birlikte programı sonlandıran grup, Kur’an kursu öğrencileriyle çektirdikleri hatıra fotoğrafıyla birlikte anlamlı bir güne imza attılar.
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