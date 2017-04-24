Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde dün, Köprülü’ye bağlı Buzalkovo köyünde bayanlara yönelik program düzenlendi. İlahiyatçılar Hfz. Mr. Hacer V. Sulooca, Emine Veseli ve Cevher Ramani’nin yanı sıra Üsküp İslami Bilimler Fakültesi ve İsa Bey Kız Medresesi öğrencilerinin sundukları programa ilgi gösteren kadınlar, Hz. Muhammed (s.a.s.)’i yâd etti.Kur’an tilâvetiyle başlanan programa ilahiyatçıların seslendirdikleri ilahiler ve mevlid-i şerifle devam edildi. Okunan monologun yanı sıra Buzalkova Camii Kur’an Kursu öğrencilerinin söyledikleri ilahiler de büyük beğeni topladı.

İlahiyatçı Hfz. Mr. Hacer V. Sulooca yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftası ve Hz. Peygamber Muhammed (s.a.s.)’in doğumu ve bu günün anlamından bahsetti. Büyük bir ilgiyle anlamlı bir konuşmaya şahitlik eden kadınlar ise, önemli bilgilerin yanında İlahiyatçı Hacer V. Sulooca’nın da konuşmasını yakından dinleme fırsatı buldular.



Okunan hatim duasıyla birlikte programı sonlandıran grup, Kur’an kursu öğrencileriyle çektirdikleri hatıra fotoğrafıyla birlikte anlamlı bir güne imza attılar.