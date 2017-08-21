Yunanistan’a tatile giden Makedonya vatandaşlarını taşıyan otobüs, saat 19 sularında Köprülü-Üsküp otoyolunda şoförün kontrolü kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak takla attı.

Kazada ağır yaralı olarak Üsküp’teki acil kliniğine getirilen bir kadın hayatını kaybetti. 9 yaşındaki bir kız çocuğu ise kolunu kaybetti. Olayda yaralanan diğer 25 yolcunun ise hayati tehlikesi bulunmadığını açıklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve gün içerisinde detayların açıklanacağı bilgisi verildi.