Üsküp’ün yakınlığındaki Kondova köyünde dün başlayan yangın halen devam ediyor.

Krizle Mücadele Merkezi, 4 su tankı, 25 itfaiyeci ve yerel halktan 50 kişinin desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının köydeki evlere yayılmaması için güvenlik çemberi oluştururken, sabah saatlerinde yağan yağmur, yangının ilerlemesini durdurdu.

Dün saat 13 sularında başlayan yangın, gece saatlerinde çıkan rüzgar yüzünden köye doğru hızla ilerlemişti. Şu ana kadar herhangi bir evin yangından zarar gördüğüne ilişkin bilgi gelmedi.