Konçe’de yaşayan 81 yaşındaki Hasan Recep, dün geçirdiği traktör kazasının ardından kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Radoviş polisinin raporuna göre, büyük bir ihtimalle “Koneçki Dol” olarak bilinen yerde Hasan Recep’in traktörü takla attı. Birkaç saat kaza yapan traktörün içinde kaldığı tahmin edilen Recep, halen eve gelmemesinden dolayı yapılan aramada bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Radoviş acil servisi 21.15’te polise ağır yaralı şekilde bir hasta kabul ettiklerini bildirdi. Burada ilk yardımı yapılan Recep, ardından İştip Kliniğine sevk edildi. Ancak Recep yapılan müdahalelere rağmen 00.10’da hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerin bugün yapılması bekleniyor.

Merhum Hasan Recep de bugün Konçe köyünde toprağa verilecek. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz.