Makedonya genelinde ulaşımda ıslak zemin ve buzlanmalar nedeniyle zorluk çekiliyor. Bazı bölgelerde ise sis etkisini artırıyor.

Katlanovo - Köprülü ile Kalkandelen otoyollarında sis görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Diğer yandan hava ulaşımında herhangi bir aksaklık görülmüyor. TAV'ın Üsküp havaalanının internet sayfasın da ise Makedonya saati ile 08.20'de yapılması gereken THY'nin Üsküp-İstanbul seferinin iptal edildiği görünüyor.

Makedonya Motorlu Taşıtlar Birliği (AMSM) özellikle Mavrova, Straja, Berovo, Debre, Köprülü, Kruşevo, Udovo gibi bölgelerde dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı. Kış ekipmanı bulundurma uygulamasının da halen devam ettiğini hatırlattı.