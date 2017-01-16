



Kar yağışları nedeni ile Üsküp "Büyük İskender" Havaalanında bir kaç iptal hariç kalkış ve inişleri normal bir şekilde gerçekleşiyor.

Bazı şehirlere öngörülen uçuşlar gecikmeli yapılırken, Zagreb şehrine iki uçuş iptal edildi.

Gün boyunca diğer kalkış ve inişler normal yapılması bekleniyor.