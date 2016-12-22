Makedonya’nın da içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede, bugün saat 11.44’te kış mevsimi başlayacak. Aynı anda güney yarımküre yaz mevsimine merhaba diyecek.
Kış mevsiminin başlangıcı en kısa gün olarak kayıtlara geçecek. Üsküp’te güneş 06.58’de doğarken, 16.05’te batacak. Gün uzunluğu 9 saat 7 dakika olacak.
Kışın ilk gününde ülke genelinde güneşli bir hava beklenirken, hava sıcaklıkları 3 ile 9 derece arasında değişecek.
Kış mevsimi, 20 Mart’ta ilkbaharın başlamasıyla sona erecek.
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