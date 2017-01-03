Yeni yılın ilk günlerinde etkili olan soğuk hava dalgası, hafta sonuna kadar etkisini gösterecek.

Bugün Makedonya genelinde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava beklenirken, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde hafif yağmur yağacak. Aynı bölgede daha yüksek rakımlı kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde -11 dereceyi gören soğuklar gün içerisinde ülke genelinde 3 ile 10 derece arasında değişecek. Üsküp’teki en yüksek hava sıcaklığı 6 derece olacak.

Yarın hava sıcaklıklarının 0 ile 8 derece arasında değişmesi beklenirken, dağlık kesimde hafif kar yağışları devam edecek.

Perşembe günü kar yağışlarının ülke genelinde yayılması ve sıcaklıkların -5 ile 2 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü de kar yağışlar devam edeceği gibi en yüksek sıcaklıkları -9 ile -2 derece arasında değişecek.

Cumartesi ve Pazar günleri ise sırasıyla hava sıcaklıkların -17 ile -9 ve -13 ile -5 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hafta sonu sabah saatlerinde bazı kesimlerde hava sıcaklıklarının -20’ye kadar düşebileceği konusunda meteorologlar uyarıda bulunuyor.