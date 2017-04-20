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20 Nisan 2017 Perşembe

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Kırçovalı Bayanlar Hz. Peygamberi Andı

Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği'ne bağlı müftülüklerin Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün, dini günlerde etkinliklerin aralıksız devam ettiği Kırçova'da bayanlara yönelik program düzenlendi.

20 Nisan 2017 Perşembe 22:21
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Kırçovalı Bayanlar Hz. Peygamberi Andı
 Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğumunun kutlandığı Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine bugün bir yenisi daha eklendi. Kâinatın Efendisi Hz.  Muhammed (s.a.s.)'i anmak ve kutlu doğumunu kutlamak amacıyla farklı ve anlamlı programlar düzenlenirken, böylelikle bir gelenek de devam etmiş oluyor. 

Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği'ne bağlı müftülüklerin Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün, dini günlerde etkinliklerin aralıksız devam ettiği Kırçova'da bayanlara yönelik program düzenlendi. Kırçova Müftüsü Murat Hüseyin'in katkılarıyla organize edilen Kutlu Doğum programına Kırçovalı kadınlar ilgi gösterdi.  İlahiyatçı Hfz.  Mr. Hacer V.  Sulooca önderliğinde İlahiyatçılar, Üsküp İslami Bilimler Fakültesi ve İsa Bey Kız Medresesi öğrencilerinin sunduğu programda kadınlar; salavatlar,  ilahiler,  Mevlid-i Şerif ve monolog dinletileriyle şereflenirken,  programda hatim duası da yer aldı. İlahiyatçılar Emine Veseli ve Cevher Ramani'nin okuduğu ilahi ve mevlid-i şerifin yanı sıra diğer öğrencilerin ilahileri de yer aldı.  Akabinde İsa Bey Kız Medresesi öğrencisi Elma Osmanoska söz alarak, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Ardından İlahiyatçı Hfz. Mr. Hacer V.  Sulooca,  Kutlu Doğum programı adına yaptığı konuşmasıyla kadınları derinden etkiledi. Birçok önemli noktaya değinen Sulooca'nın konuşmasının ardından,  okunan hatim duasıyla program anlamlı şekilde son buldu.  
Kırçovalı bayanların büyük beğeni ve takdirini kazanan grup,  Kırçova halkına unutamayacakları bir gün yaşattılar.  Kadınlar ise bu gibi anlamlı günlerde tekrar bir araya gelme temennisinde bulundular.  

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