Bursa Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyesi Emir Cemal Beşkardeş de, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak birçok yerde bu tür organizasyonları gerçekleştirdik. Bu merasime vesile olan Sedat Topaloğlu’na da teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Kırçova Çullu Baba Tekke Camii külliyesinin imamı Reşat Bilbil ise, bu tür sünnet merasimlerini her yıl düzenlemeye çalışacaklarını ifade etti.
Merasimde, sünnet edilen çocuklara hediyeler de verildi.
Kırçova'da Sünnet Merasimi Düzenlendi
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