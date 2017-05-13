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13 Mayıs 2017 Cumartesi

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Kırçova'da Sünnet Merasimi Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kırçovalılar Derneği organizasyonunda bugün, Kırçova Halveti Hayati Çullu Baba Tekke Camii külliyesinde sünnet merasimi düzenlendi.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 20:38
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Kırçova'da Sünnet Merasimi Düzenlendi


Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kırçovalılar Derneği organizasyonunda bugün, Kırçova Halveti Hayati Çullu Baba Tekke Camii külliyesinde sünnet merasimi düzenlendi. Düzenlenen merasime Kırçova Belediyesi temsilcileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyesi Emir Cemal Beşkardeş, Bursa Kırçovalılar Derneği Başkanı Sedat Topaloğlu, Kırçova Müftüsü Murat ef. Hüseini, Kırçova Çullu Baba Tekke Camii külliyesinin imamı Reşat Bilbil’in yanı sıra çarşı esnafı da katıldı.

35 çocuğun sünnet ettirildiği merasimde Bursa Kırçovalılar Derneği Başkanı Sedat Topaloğlu, Kırçova’da düzenledikleri ilk sünnet merasimi dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirirken, bu tür organizasyonların devamının geleceğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyesi Emir Cemal Beşkardeş de, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak birçok yerde bu tür organizasyonları gerçekleştirdik. Bu merasime vesile olan Sedat Topaloğlu’na da teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Kırçova Çullu Baba Tekke Camii külliyesinin imamı Reşat Bilbil ise, bu tür sünnet merasimlerini her yıl düzenlemeye çalışacaklarını ifade etti.

Merasimde, sünnet edilen çocuklara hediyeler de verildi.          

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