21 Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle Kırçova Belediyesinden anlamlı hareket. Makedonya Türklerinin Milli Bayramı olan 21 Aralık Türkçe eğitim bayramı nedeniyle Kırçova Belediye Binasına Türk Bayrağı asıldı.
Kırçovalılar 21 Aralık Türkçe eğitim bayramında bayrak sevinci yaşarken okullarda düzenlenen etkinliklere bu bayramı kutladı.
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