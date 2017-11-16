Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko ve beraberindeki heyet bugün Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’ne resmi çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Vasilenko ve heyeti Makedonya Meclisi’nde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Heyeti ile bir araya geldi.
Görüşmede Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Heyeti üyeleri Betian Kitev, Nikola Poposki ve Afrim Gaşi yer aldı.
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