Son birkaç gündür hava sıcaklıklarının arttığı Makedonya’da bu hafta 40 dereceyi aşan sıcaklıklar yaşanacak.
Meteoroloji İdaresinin tahminlerine göre bugün ülke genelinde güneşli ve sıcak bir havayla birlikte sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak. Yarın ve Çarşamba günleri sıcaklıklar 38 ile 39 dereceyi görecek.
Perşembe gününden itibaren hafta sonuna kadar sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkacak.
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