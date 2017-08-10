UEFA Süper Kupa maçları biletlerini karaborsada satmak isterken yakalanan şahısların cezaları belli oldu.
Savcılık, ikisi Makedonya ve ABD çifte vatandaşı, ikisi İngiltere ve biri Sırbistan vatandaşı olan 5 kişi 500’er avro ceza ödemeleri hususunda anlaştı.
İçişleri Bakanlığının karaborsacılar hakkında bulunduğu suç duyurusuyla, söz konusu 5 kişi para cezası veya bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.
Yabancı ülke vatandaşlarına para cezasının yanında bir yıl Makedonya’ya giriş yasağı da verildiği açıklandı.
Karaborsacılara 500 Avro Para Cezası Verildi
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