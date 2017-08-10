UEFA Süper Kupa maçları biletlerini karaborsada satmak isterken yakalanan şahısların cezaları belli oldu.

Savcılık, ikisi Makedonya ve ABD çifte vatandaşı, ikisi İngiltere ve biri Sırbistan vatandaşı olan 5 kişi 500’er avro ceza ödemeleri hususunda anlaştı.

İçişleri Bakanlığının karaborsacılar hakkında bulunduğu suç duyurusuyla, söz konusu 5 kişi para cezası veya bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Yabancı ülke vatandaşlarına para cezasının yanında bir yıl Makedonya’ya giriş yasağı da verildiği açıklandı.