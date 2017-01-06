Makedonya Otomotiv Birliği, şehirlerarası trafiğe ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Buna göre Üsküp-Köprülü yolunun her iki tarafında da trafik tek şeritte ilerlerken, Üsküp’ten Köprlü’ye giden yolda ağır taşıtların geçmesi yasaklandı.

Kar yağışı yüzünden ağır taşıtların geçmesi yasaklanan yollar şöyle: Gyavato yolu üzerinden Manastır-Resne, Bukovo yolu üzerinden Resne-Ohri, Straja yolu üzerinden Mavrova-Debre ve Gostivar-Kırçova, Preseka yolu üzerinden Kırçova Ohti, Kriva Palanka – Deve Bayır sınır kapısı ile Struga – Kyafasan sınır kapısı.

Şehirlerarası yollarda yoğunluk olmadığı kaydedilirken, sınır kapılarından da trafik normal seyrediyor.

Yetkililer, şoförleri trafik kurallarına uymaları konusun uyarırken, yasaya göre kış ekipmanı bulundurma zorunluluğunu hatırlatıyor.