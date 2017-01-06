Makedonya Otomotiv Birliği, şehirlerarası trafiğe ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Buna göre Üsküp-Köprülü yolunun her iki tarafında da trafik tek şeritte ilerlerken, Üsküp’ten Köprlü’ye giden yolda ağır taşıtların geçmesi yasaklandı.
Kar yağışı yüzünden ağır taşıtların geçmesi yasaklanan yollar şöyle: Gyavato yolu üzerinden Manastır-Resne, Bukovo yolu üzerinden Resne-Ohri, Straja yolu üzerinden Mavrova-Debre ve Gostivar-Kırçova, Preseka yolu üzerinden Kırçova Ohti, Kriva Palanka – Deve Bayır sınır kapısı ile Struga – Kyafasan sınır kapısı.
Şehirlerarası yollarda yoğunluk olmadığı kaydedilirken, sınır kapılarından da trafik normal seyrediyor.
Yetkililer, şoförleri trafik kurallarına uymaları konusun uyarırken, yasaya göre kış ekipmanı bulundurma zorunluluğunu hatırlatıyor.
Vatandaşlar, trafikteki son durum hakkında şu linke tıklayarak detaylı bilgi alabilirler.
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