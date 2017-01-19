Ülke genelinde dün öğleden sonra başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışları, bugün de belli aralıklarla devam edecek.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre bugün parçalı bulutlu ve yer yer kar yağışları bekleniyor. Yağışların öğleden önce Güney ve Doğu kesimlerde daha şiddetli olması beklenirken, bu kar yağışları yüzünden kar kalınlığının bazı yerlerde 20 ile 30 santim daha artacağı kaydediliyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının -3 ile 2 derece arasında değişmesi beklenirken, Üsküp 0 derece olacak.

Kar yağışlarının yarın ve hafta sonu ise kesilmesi bekleniyor. Meteorologlar, yarın hav sıcaklıklarının -7 ile 4 derece arasında değişeceğini beklerken, hava parçalı bulutlu öğleden sonra ise güneşli olacak.

Cumartesi ve Pazar sabahı dağlık kesimlerde sıcaklıkların -12 ve -13’e düşmesi öngörülürken, gün içerisinde ülke genelinde sıcaklıklar -1 ile 5 derece arasında değişecek. Hafta sonu güneşli ve yer yer bulutlu hava hakim olacak.

