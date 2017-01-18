Makedonya bugün yine yağışlı havanın etkisinde olacak. Meteoroloji, öğleden önce ve sonra kar yağışlarının daha hafif şiddette, Batıdan başlayarak akşam saatlerinde ise şiddetlenmesini bekliyor.

Kar yağışlarının gece etkisini arttırarak sabah saatlerine kadar yağması beklenirken, bu yağışların Batı ve Güney kesimlerde daha şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Bugün içerisinde parçalı bulutlu bir hava tahmin edilirken, en yüksek hava sıcaklıkları -1 ile 4 derece arasında değişecek.

Üsküp’te de öğleden önce hafi, öğleden sonra ve gece boyunca ise daha şiddetli kar yağışı bekleniyor. Meteorologlar Üsküp’teki kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaşacağını kaydediyor. Başkentte bugün en yüksek sıcaklık 1 derece olacak.Yarın Batı kesimlerde öğleden önce, Doğuda ise öğleden sonra yağışların kesilmesi ve Cuma gününden itibaren havaların hafif ısınması bekleniyor.