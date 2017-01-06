Makedonya Otomotiv Birliğinin 09.30’da güncellediği son verilere göre Makedonya genelinde etkili olan kar yağışları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı durumda.

Üsküp-Köprülü otoyolunun “Otovica” gişesinden Katlanova’ya kadar olan bölümde sabah 04.45’tyen bu yana trafik kesintiye uğrarken, henüz tam sayının verilmediği araçlar yolda mahsur kaldı.

İştip-Koçana yolunun Krupişte köyünden Vago benzin istasyonuna kadarki bölümü 06.00’dan bu yana kar temizliği nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yajince köyündeki kar yağaışı nedeniyle köyü Kalkandelen’e bağlayan yolun da kapalı olduğu belirtiliyor.



Ağır taşıtların dağlık bölgedeki Straja, Mavrova, Preseka, Pletvar, Gyavato ve Bukovo’dan geçen yolları kullanması yasaklanırken, aynı yasak Kriva Palanka – Deve Bayır sınır kapısı, Struga – Kyafasan sınır kapısı ve Katlanova – Köprülü yolu için de geçerli.

Bunun yanı sıra kar yağışı yüzünden birçok otoyolda sadece tek şerit üzerinden ulaşım sağlanabiliyor.