Dün gece ülke genelinde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte, birçok şehirde vatandaşlar güne karla başladı.

Meteoroloji İdaresinin verilerine göre Mavrovo’da kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Lazaropole’de 9, Debre’de 7, Kalkandelen’de 4, Berovo ve Vinitsa’da 1 santimetre oldu.

Sabah saatlerindeki hava sıcaklığı ise -4 ile -1 derece arasında değişti.

Batı kesimde öğleden önce hafif kar yağışı beklentisi varken, hava sıcaklıkları 3 ile 9 derece arasında değişecek.

Meteorologlar yarından itibaren yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Batı ve Kuzey kesimlerde başlayacak olan kar yağışlarının, ülke genelinde yayılması ve dağlık bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanması ve bazı bölgelerde -20’lere kadar düşeceği tahmin ediliyor.