Gün içerisinde hava sıcaklıkları artmasına karşın sabah saatlerinde soğuk hava halen kendini hissettiriyor. Sabah saatlerinde Kalkandelenliler -8 dereceyle güne başlarken, Manastır’da -7, Kriva Palanka’da -6, Pirlepe’de -4, Ohri, Kumanova ve Debre’de -2, Üsküp ve İştip’te -1, Ustrumca’da 0 ve Gevgeli ile Doyran’da 2 derece ölçüldü.

Meteoroloji İdaresi, gün içerisinde parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava beklerken, hava sıcaklıklarının 2 ile 8 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Üsküp’te de benzer bir hava beklenirken, en yüksek sıcaklık 4 dereceye kadar çıkacak.

Meteorologlar yarın da parçalı bulutlu bir hava beklerken, Cuma günü özellikle batı kesimlerde hafif yağmur öngörüyor.Cumartesi akşamı ve Pazar sabahı ülke genelinde hafi yağışlar beklenirken, batı bölgelerinde yağmur şiddeti artacak. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarında artış bekleniyor.