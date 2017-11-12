





Yerel seçimlerin ilk turunda 1660 oy alarak Kalkandelen Belediyesinde meclis üyesi olarak seçilen Gülşen Nuhi, kararnamesini alarak göreve başladı.

Türk Demokratik Partisi Kalkandelen Şubesi yönetimi de Nuhi’yi yalnız bırakmadı. Şubeden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün 04.11.2017 Cumartesi günü belediye meclis üyemiz Gülşen Nuhi resmi olarak mazbatasını alarak görevine başlamıştır.





Bütün matematiksel hesap ve algıları altüst eden 1660 oy potansiyeliyle önümüzde ki 4 yıl içerisinde Kalkandelen Türkleri tarihinde hiç görmediği bir temsiliyet gücüyle kasabalılara layık bir şekilde temsil edilecektir” denildi.