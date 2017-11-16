Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üsküp’ün kale Altı bölümünde yaşayan evsiz vatandaşlara geçici çözüm bulacaklarını açıkladı.
Bu karar dün Makedonya Hükümetinin düzenlediği bakanlar kurulunda alındı.
Yapılan açıklamada Hükümetin programında yer alan yaşam maddesi kapsamında Çalışma ve Sosyal politikalar Bakanlığına Kale Altındaki evsizlere geçici çözüm bulma konusunda görev verdildiği belirtildi.
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