Jugohrom çalışanları, Çevre Koruma Müfettişliğinin fabrikanın 90 gün daha kapalı tutulması hakkında aldığı kararı protesto etmek amacıyla dün Kalkandelen-Üsküp trafiğini 2 saatliğine kesti.

Sendika, hükümetin kararı değiştirip çalışanların işe dönmesini ve aynı zamanda filtrelerin inşaatının da hızlandırılmasını talep etti.

Hiçbir çalışanın işten çıkartılmasına izin vermediklerini kaydeden sendika temsilcileri, 90 günlüğüne uzatılan kapatılmanın, siyasi emellere hizmet eden bir takım STK’lar tarafından dayatıldığını belirtiyor.

İşçiler, işyerlerini kaybetmekten korkarken fabrikanın tek geçin kaynağı olduğunu vurguluyor. Fabrika yönetimi, müfettişliğin aldığı kararı geri çekmemesi halinde önümüzdeki aydan itibaren işten çıkarmalara başlayacaklarını söylüyor. Sendika ve işçiler protestoların belirli aralıklarla fabrika tekrar çalışmaya başlayıncaya dek süreceğini ifade ediyor.

Kalkandelen bölgesinde havayı en çok kirleten fabrikalardan biri olarak gösterilen Jugohrom, belirlenen sürede filtre istasyonu inşa edilmediği için Çevre Koruma Müfettişliği tarafından Kasım ayında kapatılmıştı. Müfettişlik, dün bu süreyi 90 günlüğüne daha uzattı.