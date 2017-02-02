Kamu Toplu Taşıma Şirketi “JSP – Skopje”, toplu taşımayı kullanan vatandaşlar için yeni internet sitesini hizmete verdi.

İstenilen durakta otobüsün ne zaman geleceğini gösteren internet sitesi her 30 saniyede güncellenirken, cep telefonuna da uyumlu olarak geliştirildi.

http://info.skopska.mk/ adresine tıklayan vatandaşlar, hangi otobüs hatlarının ilk ve son durakları ile ne kadar sürede yola çıkacağını, belirli bir hattın tüm istasyonlarını gösteriyor. Bunun yanı sıra belirli bir istasyondan gitmek istenen yeri belirleyerek en hızlı şekilde oraya nasıl varılacağı ve aktarma yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda da bilgi veriyor.

Yetkililer, sitedeki bilgilerin sürekli güncellendiğini, yol çalışması veya başka bir sebeple daha geç gelecek olan otobüs hakkında gerekli düzenlemelerin anında yapıldığını belirtiyor.