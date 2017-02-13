Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, bugün Vişegrad Grubu Ülkelerin Büyükelçilerinin katıldığı geleneksel çalışma yemeği düzenliyor.
Yemeğe katılacaklar arasında Polonya, Çek, Slovakya ve Macaristan Büyükelçileri yer alacak.
İvanov, Vişegrad Grubu Ülkelerin Büyükelçilerini...
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