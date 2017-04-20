Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov Bosna Hersekli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Açıklamasında hükümeti kurma yetkisi konusuna da değindi.
İvanov, hukuki ve siyasi engeller kaldırılana kadar hükümeti kurma yetkisini vermemekte kararlı olduğunu vurguladı.
İvanov, "Engeller kaldırılana kadar böyle bir karar alırsam itiraz edilecektir. İtiraz edilince de benim sorumluluğum konusunda sorunlar doğacaktır. Bu nedenle derhal hukuki ve siyasi engellerin kaldırılması için ısrar ediyorum." şeklinde konuştu.
İvanov kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayarak, Makedonya'daki siyasi krizden kendisini sorumlu hissetmediğini de söyledi.
İvanov: 'Hukuki ve Siyasi Engeller Kaldırılana...
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