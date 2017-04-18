Hz. Muhammed (s.a.s)’in dünyaya teşrifinin kutlandığı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında İslam Birliğinin programları devam edecek.

11 Nisan’da İsa Bey Medresesi Üsküp Kız Şubesinin düzenlediği programla başlayan kutlamalar diğer şehirlerde de devam etti.

Gostivar’da medrese şubesinin düzenlediği etkinliklerle halka lokum ve broşür dağıtılırken, dün akşam da konser verildi.



Bugün ise Kalkandelen Üniversitesi Dram Fakültesi amfisinde saat 18.00’de mevlit düzenlenecek. 20 Nisan’da yine Kalkandelen’de özel olarak hazırlanan broşürler halka dağıtılacak. 21 Nisan’da saat 17.00’de Kalkandelen Kültür Merkezinde mederesedeki kız öğrencilerin hazırladığı eserlerin sergisi açılacağı gibi aynı yerde merkezi kutlamalar saat 20.00’de başlayacak.



24 Nisan’da İsa Bey Medresesi İştip Erkek sınıfı işbirliğinde camilerde mevlitler yapılacak.