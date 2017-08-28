Makedonya İslam Birliği, İsa Bey medresesi için her yıl topladığı kurban bağışlarını bu yıl da sürdürecek.

Riyaset kararıyla bu yılki vekaleten kurban bedeli 120 avro olarak belirlendi. Başvuruların 31 Ağustos’a kadar devam edeceği açıklanırken, kurban hisselerinin yıl boyunca İsa Bey medresesinin yurtlarında ve yemekhanelerinde kullanılacağı vurgulandı.

Vekaleten kurban bağışı yapmak isteyenlerin, rijaseti.bfi@gmal.com ve selverxhemaili@gmail.com e-posta adresleri veya +389 2 311 74 10 ile +389 2 311 75 30 no’lu telefon numaralarından detaylı bilgileri alabileceği kaydedildi.