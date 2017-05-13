T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve beraberi ndeki heyet, dün kılınan Cuma namazının ardından Makedonya İslam Birliğinin ziyaret etti.

Genel Sekreter İrsal Yakupi ve Helal Standartlar Ajansı Müdürü Muhamer Veseli tarafından kabul edilen Topçu, İslam Birliği çalışmaları ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi’nin referandum sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği desteğe teşekkür eden Topçu, İslam Birliği ile Türkiye’deki muhtelif kurumlar arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TBMM AK Parti Ordu milletvekili Metin Gündoğdu, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden ve Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan’da Topçu’ya eşlik edenler arasında yer aldı.