Makedonya Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Recepi ile Yılmaz arasında gerçekleşen görüşmede iki kurum arasında işbirliği imkanları ele alındı.
İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'a Makedonya İslam Birliği'nin çalışmaları ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi verdi.
Müftü Yılmaz ise bu ziyaretinden dolayı Süleyman Recepi'ye teşekkürlerini iletti.
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