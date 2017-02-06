İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi ve beraberindeki heyet, bugün Gostivar Belediye Başkanı Nevzat Beyta’yla bir görüşme gerçekleştirdi.
Karşılıklı işbirliği konularının masaya yatırıldığı görüşmede, mevcut ilişkilerin daha da ileriye taşınması noktasında neler yapılabileceği masaya yatırıldı.
Recepi, özellile vakıf mallarının iadesi konusunda verilen destekten dolayı Beyta’ya teşekkür etti.
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