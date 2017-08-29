Hükümetten yapılan açıklamada, eski Genel Sekreterlik tarafından işe alınan ve işe gitmeyip maaş alan sayıları 80 ile 166 arasında değişen memurlar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu memurlara 2016 yılında 50 milyon 776 bin 872 denar (yaklaşık 830 bin avro) maaş ödendiği ve böylece Makedonya Cumhuriyeti bütçesinin zarara uğratıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili kurulan komisyonun, çalışmalarını yasalar gereği yerel seçimlerden sonra devam ettireceği açıklandı.

Eski Bilişim ve Kamu Bakanı Marta Aleksovska Tomovska, 5 ay önce yaptığı açıklamada bin 743 memurun kamuda çalışıp işe gitmediğini kamuoyuyla paylaşmıştı.