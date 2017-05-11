İki aydır aranan ancak halen bulunmayan işadamı Sead Koçan’ın malvarlığı, Özel Yetkili Savcılığın talebi üzerine donduruldu.
Özel Yetkili Savcılık, geçtiğimiz aylarda açtığı “Trust” soruşturmasında Koçan’ın 2011 yılında ELEM’in açtığı 17 milyon avroluk ihaleyi sahte belgelerle aldığından şüpheleniliyor.
Kendisi hakkında tutuklama kararı çıkmadan birkaç saat önce ortadan kaybolan Koçan, iki aydır bulunamıyor. Koçan’ın avukatı, müvekkilinin yurtdışında iş seyahatinde olduğunu belirtiyor.
İşadamı Sead Koçan’ın Malvarlığı Donduruldu
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