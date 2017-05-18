“Trust” davasının bir numaralı şüphelisi Sead Koçan’ın, avukatının mahkemeye sunduğu 875 bin avroluk garanti ve pasaportuna el konulması şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına karar verildi.

Üsküp Birinci Asliye Mahkemesi, Koçan’ın saplık durumunu göz önünde bulundurarak Özel Yetkili Savcılığın tanıklara baskı uygulayabileceği ve aynı suçu tekrar edebileceği gerekçesiyle istediği tutuklama kararını reddetti.

Özel Yetkili Savcılık, geçtiğimiz aylarda açtığı “Trust” soruşturmasında Koçan’ın 2011 yılında ELEM’in açtığı 17 milyon avroluk ihaleyi sahte belgelerle aldığından şüpheleniliyor.

Koçan, hakkındaki tutuklama kararı çıkmadan önce ortadan kaybolmuş ve iki aydan uzun süredir tutuklanamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay’ın hakkındaki tutuklama kararını kaldırmasının ardından Kardiyoloji Kliniğine kaldırılan Koçan’ın kalbine stent takıldığını iddia edildi.