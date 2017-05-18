banner43

banner42

18 Mayıs 2017 Perşembe

Koalisyon Görüşmeleri Sır Gibi Saklanıyor VMRO-DPMNE ile BDİ Anlaştı Mı? Gruevski ile Ahmeti Bir Araya Geldi Hükümet Görüşmeleri Ne Durumda? İlyas: “Hükümeti Kurma Süreci Engellenmemeli” VMRO-DPMNE: “Anayasal Düzeni Koruyacağız” Sela: “Arnavutlar Meclise Giremezse... VMRO-DPMNE ve Hükümet Kurma Çalışmaları Gruevski Koalisyon Ortağı Parti Liderleriyle... Cumhurbaşkanı İvanov Hükümeti Kurma... Yeni Hükümet İçin Süreler İşliyor 9. Dönem Milletvekilleri Göreve Başladı 9. Dönem Parlamentosu Bugün Toplanıyor Agim Nuhiu Yeni İçişleri Bakanı Oldu 9. Dönem Parlamentosu Cuma Günü Toplanacak
Meclis Saldırılarıyla İlgili Duruşma... 'Ülkenin Bütünlüğünün Zedelenmeyeceğine... “Bu Gün Makedonya İçin Yeni Bir Başlangıç” Zaev, Hükümeti Kurma Yetkisini Aldı Cumhurbaşkanı İvanov Hükümet Kurma... Meclis Başkanı Caferi Tanık Sıfatıyla... Cumhurbaşkanı İvanov’un Hükümeti... Büyükelçi Kara Doğu Makedonya Türklerinin... Devlet Müfettişliği: “Belediye Başkanları... Cumhurbaşkanı İvanov’un Hükümeti... Yerel Yönetimlerin Görev Süreleri Sona... SDSM Milletvekilleri Tanık Sıfatıyla... Yerel Seçimlerin Ekim Ayında Yapılması... VMRO-DPMNE, Caferi’nin Davetini Reddetti Belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinin...
İşadamı Koçan Tutuksuz Yargılanacak Gençlik ve Spor Bayramında Gençlere... Borisov, Siyasi Gerginliğin Sona Ermesini... Meclis Saldırıları Duruşması 23 Mayıs’a... Ohrili Emekli Öğretmen Abdi Müedin... Güneşli Hava Ülke Genelinde Etkili... Mart’ta 2 bin 727 Türk Turist Makedonya’ya... Akaryakıtta Yeni İndirim Müjdesi Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava... Bakan İlyas KKTC’den Gelen Kurum Başkanını... Meteorolojiden Yağmur Uyarısı Kırçova'da Sünnet Merasimi Düzenlendi İslam Birliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan...
UNICEF: Mülteci Çocuklar İnsan Tacirlerine... “Aramızdaki İlişkilerin Güçlenmesi... T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de TİKA, Bosna Hersek’teki Projelerinin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'yi... Erdoğan ve Trump 16 Mayıs'ta Görüşecek Reina katliamcısına 40 Kez Ağırlaştırılmış... İşgalciler, Kadim Türk Yurdu Kırım’a... T.C. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah... Arnavutluk’ta Seçimler Yapılacak Mı? Mehmetçik Kosovalı Öğrencilerin Yüzünü... Yunan Mahkemesinden 3 Darbeci Asker İçin... T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet... TİKA'dan Priştine Belediyesi Süt Üreticilerine... İsviçre'de Türk Başkonsolosluğu'na...
MÜSİAD Balkan, Muğlalı İşadamlarını... Makedonya ile Türkiye Devlet Su İşleri... MÜSİAD Balkan Heyetinden Kosova Ziyareti İstanbullu İşadamları Makedonya’daki... Akaryakıta 1,5 Denarlık İndirim Türkiye’de TIR Taşımacılığında... Çiftçiler Protestolara Hazırlanıyor MATTO Başkanı Ademoski’ye Nişan Takdim... Ahmetoğlu: 'Amacımız İstanbul'u Buradaki... Benzine 2,5 Denar Dizel'e 2 Denarlık... Makedonyalı Türk Gençlerin Başarısı... 2017’nin İlk İki Ayında Makedonya-Türkiye... Vergi Borcunu Ödemeyen Şirketler Açıklandı TAV Havaalanında Üsküp-Budapeşte Seferi... Üsküp-Budapeşte Seferleri Başlıyor
Türkiye A Milli Futbol Takımı 5 Haziran’da... Şampiyonlar Ligi Finalinin Adı: Real... Üsküp Maratonuna Türk Bayrak Maraton... “Maliye Milli Piyango Bana Türkiye... Genç Kalemler, Gostivar Belediye Liginde... Üsküp Derbisinde Kazanan Taraf Vardar... Beşiktaş’ı Üsküp’te İzleme Hayalimiz... Makedonyalı Elif Elmas Türk Milli Takımının... Üsküp Maratonuna Başvurmak İçin Son... Matka’daki Kano Yarışmasına Türk... Türk Derbisinde Gülen Taraf Yukarı... Gostivar'da Derbi: Trabzonspor FK (Yukarı... Makedonya FIFA Dünya Sıralamasında... Onur Ruşid Altın Madalyayla Makedonya... Türkiye Finlandiya, Makedon Lihtenştayn...
Bosna-Hersek'te Balkanlardaki Türkçenin... Ensar Yurdu Öğrencileri İstanbul ve... Kalkandelen’e Bağlı Yajintse Köyünde... Uluslararası Balkan Üniversitesi Yetenek... Üsküp’te “Uzun Hikaye” Filminin... Bir İhtimâl (Şiir) “Türk Filmleri Haftası” Bu Akşam... Makedonyalı Aşçılar İzmir'den Üç... Geleneksel Türk Okçuluğu Makedonya'da... Kılıç: 'Sinema Etkinliğinin Ana Amacı... TİKA’nın Balkanlar Açılımı ve... Hıdırellez Şenlikleri Coşkulu Konserle... Üsküp’te 22. Uluslararası Türk Kültürü... Kalkandelen 'Yeni Hayat' Derneği Antalya... Bu Akşam Üsküp'te Balkan Havaları...
“Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,... Destan: 'Özgüvenli Olmamızın Tek Sebebi... Üsküp “İsa Bey” Medresesi 30. Nesil... Büyükelçi Kara Uluslararası Vizyon... Üsküp, Gostivar ve Kalkandelen "İsa... Üsküp Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü... Cengiz Destan 'İstikbal' İlkokulunun... Bahçe Dergisi Debreşte'deki Öğrencilere... Kocacık "Necati Zekeriya" İlkokulu... İştip Türkoloji Bölümünde “Türk... Tahsin İbrahim: 'ADEKSAM Türk Çocuklara... “Gotse Delçev” Üniversitesi Öğrencileri... Gostivarlı Lise Öğrencileri Uluslararası... Vizyon Üniversitesi Öğrencileri Manisa’daki... Ensar Derneği “Kadın ve Ailenin Önemi”...
Ahmeti Hükümeti Kurma Görevinin Verilmesini... SDSM 27 Mayıs’taki Kongreye Hazırlanıyor SDSM: 'Gyorge İvanov Hükümet Kurma... Cumhurbaşkanı İvanov Hükümet Kurma... Dünya Makedon Kongresi Caferi’nin Seçimini... SDSM’den, Hükümeti Kurma Yetkisini... 'Meclis Başkanı Görevi Siyasi Parti... Karar Resmi Gazetenin Bir Sonraki Sayısında... Kodizas: 'Makedonya'nın Bölünmez Bütünlüğünü... VMRO-DPMNE: “Meclis Başkanı Seçme... Caferi: 'İvanov Hükümeti Kurma Yetkisini... VMRO-DPMNE Koalisyon Ortaklarıyla Bir... THP: 'Bütün Vatandaşları Soğukkanlı... TDP'den 'Sağduyu ve Soğukkanlılık'... 'Demokrasi Yoluyla Paralel Kurumların...
TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan... Damka'dan Türkiye'ye Teşekkür TİKA, Makedonya'da Otizm Merkezi İçin...
TİKA Karadağ’da Kimsesiz Kadınlara... 13. Türkçe Konuşma Yarışması’nın... “Makedonya Âlimlerinden Kemal Aruçi... En Büyük Hayalim Türk Dili ve Edebiyatı... Bosna Hersek'te Gornji Vakuf Belediyesi... Berat Kandiliniz Mübarek Olsun Türkiye Diyanet Vakfından Balkanlar'a... Cevahir Holding’e Plaket Takdim Edildi Konçeli Bekir Usinov TRT 1 ‘deki Yarışma... Büyükelçi Kara Kadın Kuruluşlarının... TRT Avaz’ın Üsküp’ten Canlı Yayınını... Aşağı Banisa’da Kutlu Doğum Etkinliği... Valandovalı Hasan’ın Tedavisini Eyüp... Murat Paşa Camiinde Miraç Kandili Mevlid... İstanbul Valisi Şahin Makedonyalı Öğrencileri...

İşadamı Koçan Tutuksuz Yargılanacak

Üsküp Birinci Asliye Mahkemesi, Koçan’ın saplık durumunu göz önünde bulundurarak Özel Yetkili Savcılığın tanıklara baskı uygulayabileceği ve aynı suçu tekrar edebileceği gerekçesiyle istediği tutuklama kararını reddetti.

18 Mayıs 2017 Perşembe 15:52
Bu haber 86 kez okundu
İşadamı Koçan Tutuksuz Yargılanacak

 

“Trust” davasının bir numaralı şüphelisi Sead Koçan’ın, avukatının mahkemeye sunduğu 875 bin avroluk garanti ve pasaportuna el konulması şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına karar verildi.

Üsküp Birinci Asliye Mahkemesi, Koçan’ın saplık durumunu göz önünde bulundurarak Özel Yetkili Savcılığın tanıklara baskı uygulayabileceği ve aynı suçu tekrar  edebileceği gerekçesiyle istediği tutuklama kararını reddetti.

Özel Yetkili Savcılık, geçtiğimiz aylarda açtığı “Trust” soruşturmasında Koçan’ın 2011 yılında ELEM’in açtığı 17 milyon avroluk ihaleyi sahte belgelerle aldığından şüpheleniliyor.

Koçan, hakkındaki tutuklama kararı çıkmadan önce ortadan kaybolmuş ve iki aydan uzun süredir tutuklanamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay’ın hakkındaki tutuklama kararını kaldırmasının ardından Kardiyoloji Kliniğine kaldırılan Koçan’ın kalbine stent takıldığını iddia edildi.

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
banner61
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com