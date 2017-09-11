Makedonya Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına sebep olan Karayipler ve ABD’de meydana gelen Irma kasırgasıyla ilgili açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irma kasırgasının meydana geldiği ABD’de ölen ve yaralananların arasında Makedonya vatandaşlarını olmadığını bildirdi.
Bakanlık ayrıca bölgede bulunan vatandaşları dikkatli olmaları ve tavsiyelere uymaları konusunda uyardı.
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