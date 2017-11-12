İran'ın Makedonya Cumhuriyeti'ndeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Hossein Karimi, Türkiye Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
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