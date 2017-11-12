



Üsküp’ün merkezinde bulunan İnşaat Fakültesinin en üst katında nedeni henüz berlilenemeyen yangın meydana geldi.

Kısa süre içinde olay yerine giden itfaiye ekibi yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.