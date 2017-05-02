180 Hollandalı turistin Amsterdam’dan Ohri havalimanına gelmesiyle birlikte Ohri ve Struga bölgesinde yaz sezonu resmi olarak açılmış oldu.

Bu vesileyle Ohri’deki Az. Apostol Pavle Havalimanında düzenlenen törenle turistler Ohri Belediye Başkanı Nikola Bakraçeski ve TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy tarafından karşılandı.

Tur operatörü “Corendon” ve Makedonyalı ortaklarına teşekkür eden Belediye Başkanı Bakraçeski, bu yıl Ohri’ye başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ilginin artacağını düşündüğünü söyledi.



Uçağın dolu olmasının bu yılki turizm sezonuna yönelik iyi bir işaret olarak yorumlayan TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Tunga Ersoy, bu yaz sezonunda 183 uçuşla 30 bin kadar turist beklediklerini belirtti.

Haziran ayından itibaren Polonya’dan Ohri’ye uçuşların başlayacağını kaydeden Ersoy, hedeflerinin Ohri havalimanında 200 bin yolcu ağırlamak olduğunu sözlerine ekledi.