Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında büyük artış yaşandı. Kamu Sağlığı Enstitüsü, 1-8 Ocak tarihlerini kapsayan raporunu açıkladı.

Rapora göre biri Gostivar biri Kırçova’dan olmak üzere 3 ve 4 yaşlarında iki çocuk grip yüzünden hayatını kaybetti. Çocukların, Üsküp’teki Çocuk Hastalıkları Kliniğinde yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

2017’nin ilk haftasında 8 bin 67 yeni grip vakası görüldü. Bu sayı, Aralık ayında kayda geçen 9 bin 485 vakaya göre %14,9 azalma gösterdi.

En çok grip vakası Üsküp’te görülse de Ustrumca, Manastır ve Kavadarci’de de artış yaşandı.

Bu yılın ilk haftasında gribe yakalananların %70,4’ünü 15 ile 64 yaş arasındaki kesim oluştururken, 5-14 yaş grubu %11,7, 65 yaş üstü grubu %10,7 ve 0-4 yaş grubu %7,2’sini oluşturdu.

Kış Sezonunda 23 bin 843 Kişi Gribe Yakalandı

Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak ayının ilk haftasını kapsayan dönemde 23 bin 843 kişi grip nedeniyle doktora göründü.

Üsküp’te kış sezonunda 3 bin 220 kişi gribe yakalanırken, Ustrumca’da 2 bin 423, Kavadarci’de 2 bin 184, Gostivar’da 2 bin 178 grip vakası görüldü.