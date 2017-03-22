



Makedonya genelinde bugün Dünya Su Günü nedeniyle farklı etkinlikler düzenlendi. Başkent Üsküp'ün merkezinde ise su fuarı açıldı. Fuarda Makedonya'da faaliyet gösteren su şirketleri stantlar açarak su güvenirliği hakkında tanıtımlarını yaptı.

Fuarda Makedonya Cumhuriyeti Kamu Sağlığı Enstitüsü Temsilcisi Mihail Koçubovski de yer aldı. Koçubovski yaptığı açıklamada içme suyunun güvenilir olduğunu enstitü olarak sürekli içme suyunun incelendiğini ifade etti.



Açıklamasının devamında Koçubovski, "Şehirlerin büyük bir bölümünde atık suların temizlenme işlemi yapılmıyor. Üsküp'te bu işlem yapılmakta. Pirlepe ve Gevgeli'de de bitme aşamasında. Ustrumca'da da yapılması planlanıyor. Atık sular temizlendiğinde nehir sularının da kalitesi artacak. Bazı çiftçiler nehir suları kullanıyor. Toprak ve tarımcılık hala zarar görme riski taşıyor." dedi.

Fuara katılan ilk okul öğrencileri ise kendileri için düzenlenen etkinliklerle eğlenceli dakikalar yaşadı.