



İçişleri Bakanı Agim Nuhiu, dün üzerinde Makedonya'da yaşayan tüm etnik toplulukların dillerinde yazan İçişleri Bakanlığı'nın tanıtım panosunu tanıttı. Panoda Türk dilinde de İçişleri Bakanlığı yazıyor. Tanıtımda İçişleri Bakanı Nuhiu ile birlikte Makedonya'da yaşayan farklı etnik topluluklara mensup polisler de yer aldı.

Bakan Nuhiu, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin ortak evi olduğu konseptini koruduklarını ve her geçen gün bakanlığın tüm etnik topluluklara daha yakın hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

